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СБУ затримала бойовика терористичної організації «ЛНР» (ВІДЕО)

СБУ затримала бойовика терористичної організації «ЛНР» (ВІДЕО)

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами ЗС України затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика терористичної організації «ЛНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у 2014 році громадянин України пройшов курс бойової та спеціальної підготовки в одному із тренувальних таборів на території російського міста Бєлгород, який проводився інструкторами з числа представників силових структур РФ.

Потім впродовж червня 2014 - березня 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти української армії у складі різних незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Зокрема, перебуваючи у терористичному угрупованні бойовиків «Призрак», а згодом у різних підрозділах створеної російськими окупаційними військами «Народної міліції ЛНР», бойовик як артилерист та навідник артилерійської батареї брав участь в обстрілах українських військ у районі населених пунктів Зорінськ, Перевальськ, Комісарівка, Біле, Дебальцеве, Нікішине, Бахмутки та ін.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на шістдесят діб.

Підозрюваний надає слідству важливі свідчення про злочини терористів проти мирного населення та військовослужбовців ЗС України, а також російської військової присутності на сході України.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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