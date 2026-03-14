СБУ затримала двох коригувальників фсб, які наводили ракетні удари по Дніпру та Кривому Розі

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів фсб. Зловмисники коригували ракетно-дронові атаки рашистів по Дніпру та Кривому Розі.

Як встановило розслідування, фігурантами є двоє місцевих жителів, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора з рф.

За матеріалами справи, одним з агентів виявився працівник металургійного комбінату. У позаробочий час зловмисник об’їжджав місто на власному авто та виявляв місця зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Також фігурант відстежував час та місце переміщення військових колон Сил оборони, які рухалися у напрямку передової.

Ще один агент – місцевий ухилянт, який, ховаючись від мобілізації, наводив повітряні атаки рф.

Щоб скоригувати ворожі обстріли, зловмисник з вікна своєї квартири відстежував маршрути переміщення мобільних вогневих груп у Дніпрі.

Співробітники контррозвідки СБУ задокументували злочини агентів і затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

За матеріалами справи, обидва фігуранти були завербовані російською спецслужбою через прокремлівські чати у Телеграм-каналах.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17068

Новости портала «Весь Харьков»