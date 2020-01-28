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СБУ затримала голову громадської організації з Чернігівщини за вимагання грошей з комерсантів

СБУ затримала голову громадської організації з Чернігівщини за вимагання грошей з комерсантів

Служба безпеки України затримала у Києві голову однієї з громадських організацій Чернігівщини за вимагання грошей з комерсантів.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік вимагав 500 тисяч гривень з підприємця. За цю суму він обіцяв нібито «вирішити» питання з посадовцями ГУ ДФС у Чернігівській області за вплив на результати досудового розслідування на користь комерсанта.

Правоохоронці затримали голову, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в одному з ресторанів у центрі Києва під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 240 тисяч гривень.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі відбуваються відповідні заходи для притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів провадження.

Операція проводилась спільно зі слідчими Територіального управління ДБР у Києві.

СБУ затримала голову громадської організації з Чернігівщини за вимагання грошей з комерсантів

Источник: ssu.gov.ua

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