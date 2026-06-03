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СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру 2 червня

СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру 2 червня

Служба безпеки затримала ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки рф по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявся завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом.

Як з’ясувало розслідування, фігурант відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону.

У такий спосіб рашисти шукали «слабкі точки» у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар.

Для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили фігуранта до співпраці через Телеграм-канал, де він шукав виходи на рашистів.

Під час розвідвилазок зловмисник на власному авто об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина рф і смартфон з доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17714

Новости портала «Весь Харьков»

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