СБУ затримала лідерів злочинного угруповання, причетного до викрадення людей на Дніпропетровщині

Під час спецоперації Служба безпеки України блокувала на Дніпропетровщині діяльність злочинного організованого угруповання, яке причетне до вчинення резонансних злочинів і залякування громадян.

За попередньою версією слідства, до складу угруповання входило до 15 осіб із кримінальним минулим. Зловмисники тримали у страху місцевих жителів через розбійні напади, насильство і знищення майна.

Також лідери угруповання, раніше неодноразово засуджені за вчинення особливо тяжких злочинів, організували розгалужену мережу збуту наркотиків і психотропів в області. Фігуранти реалізовували оптові партії «товару» через особисті зв’язки, а також залучали наркодилерів для перепродажу.

За оперативною інформацією, щомісячний обіг заборонених речовин становив майже 6 мільйонів гривень, діяло угруповання майже рік.

Для супроводження наркобізнесу та боротьби з «конкурентами» у складі злочинної організації було й так зване «силове крило». Зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували їм фізичною розправою. За попередніми даними, кримінальники також причетні до викрадення людей.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів співробітники СБУ виявили зброю, гранати, наркотичні засоби і гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали шістьох організаторів і активних учасників угруповання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 185 (крадіжка), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, шістьом зловмисникам уже повідомлено про підозри. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів. Перевіряється інформація щодо причетності до діяльності злочинної організації представників правоохоронних органів.

Спецоперація проводилась спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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