СБУ затримала на Донеччині бойовика з ОРДЛО, який втікав від «знущань» російських кураторів (ВІДЕО)

СБУ продовжує комплексні заходи з викриття і притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань на сході України. В ході оперативних дій, співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних Сил України затримали на лінії розмежування розвідника ворожого угруповання.

У затриманого виявлено автомат Калашникова у розібраному стані.

За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО через постійні «знущання» ватажків і кураторів з РФ над підлеглими.

Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за:

● ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

● ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи з викриття і затримання колишнього бойовика проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»