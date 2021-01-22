СБУ затримала на хабарі одного з керівників Державної податкової служби Полтавщини

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Полтавській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з комерційних структур за неперешкоджання фінансово-господарській діяльності. Зокрема задокументовано, що чиновник встановив «таксу» для одного з підприємств у розмірі 2,5% від загального обороту фінансових операцій.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Викриття посадовця здійснювалось спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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