СБУ затримала на хабарі одного з керівників Державної податкової служби Полтавщини
Служба безпеки України затримала на хабарі начальника одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Полтавській області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з комерційних структур за неперешкоджання фінансово-господарській діяльності. Зокрема задокументовано, що чиновник встановив «таксу» для одного з підприємств у розмірі 2,5% від загального обороту фінансових операцій.
Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Викриття посадовця здійснювалось спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Источник: ssu.gov.ua