СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ затримали на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова.

Оперативники спецслужби задокументували, що працівник прокуратури, підтримуючи державне обвинувачення, вимагав 10 тисяч доларів від фігуранта справи. У таку суму прокурор оцінив «вирішення питання» про призначення підозрюваному покарання не пов’язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Потім він погодився зменшити суму до 3,5 тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із закладів громадського харчування Харкова під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 2700 американських доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Операція із викриття та затримання зловмисника проводилась спільно зі слідчими центрального апарату ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора із залученням ЦСО «А» СБУ.

Источник: ssu.gov.ua

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