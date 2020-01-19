Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:37
Просмотров: 60

СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова

СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ затримали на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова.

Оперативники спецслужби задокументували, що працівник прокуратури, підтримуючи державне обвинувачення, вимагав 10 тисяч доларів від фігуранта справи. У таку суму прокурор оцінив «вирішення питання» про призначення підозрюваному покарання не пов’язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Потім він погодився зменшити суму до 3,5 тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із закладів громадського харчування Харкова під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 2700 американських доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Операція із викриття та затримання зловмисника проводилась спільно зі слідчими центрального апарату ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора із залученням ЦСО «А» СБУ.

СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова

СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова

СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова

СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чиновник Кернеса попался на махинациях с асфальтом на 2 млн гривен
Сегодня 09:56    88
Во время военной присяги двое новобранцев НГУ сделали предложение своим девушкам (ФОТО)
Сегодня 08:52    95
Авиарейсы в Шарджу из Харькова отменят
Сегодня 08:03    133
С собакой за рулем: в Харькове случилось невиданное происшествие (ВИДЕО)
Сегодня 07:29    348
СБУ задокументувала механізм фінансування країною-агресором окупаційної адміністрації так званої «ЛНР»
Сегодня 07:17    101
В Харькове разыскивается опасный преступник
Сегодня 06:55    355
Автомобиль врезался в остановку с людьми в Харькове (ВИДЕО)
Сегодня 06:32    419
У Харкові СБУ затримала бойовика ЛНР, який збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури
18.01.2020 09:27    113
СБУ підозрює трьох депутатів міськрайрад Донеччини у злочинах проти основ національної безпеки
18.01.2020 09:16    112
Какие харьковские предприятия не подлежат приватизации: СПИСОК
18.01.2020 08:18    305
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 