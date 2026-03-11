СБУ затримала на Київщині експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет
Служба безпеки викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом.
За матеріалами справи, експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України.
У 2022 році фігурант перереєстрував це підприємство за російським законодавством.
Також, як встановило розслідування, затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з рф та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики.
Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро.
Для того, щоб приховати торговельні відносини з рашистами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію.
У такий «обхідний» спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора.
Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету рф, фактично спонсоруючи війну кремля проти України.
Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Джерело: https://t.me/SBUkr/17033