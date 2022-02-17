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СБУ затримала на лінії розмежування розвідника угруповання бойовиків «Восток» (ВІДЕО)

СБУ затримала на лінії розмежування розвідника угруповання бойовиків «Восток» (ВІДЕО)

Контррозвідники СБУ затримали у Донецькій області учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Встановлено, що він є уродженцем Мирнограду на Донеччині, і входив до складу угруповань бойовиків «Оплот» і «Восток». Як розвідник він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних Сил України на території регіону.

Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття та затримання зловмисника проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ затримала на лінії розмежування розвідника угруповання бойовиків «Восток» (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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