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СБУ затримала на Сумщині інформаторку фсб, яка «зливала» дані про оборону північних рубежів України

СБУ затримала на Сумщині інформаторку фсб, яка «зливала» дані про оборону північних рубежів України

Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку під час контрдиверсійних заходів на Сумщині.

Фігуранткою виявилась мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала до фсб локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також жінка «зливала» інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.

Такі відомості потрібні були загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича – громадянина рф, який проживає в росії і тривалий час співпрацює з фсб.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об’єктів і передачі цих відомостей до рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.

Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8675

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