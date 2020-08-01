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СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

Служба безпеки України, у межах посилення безпекових заходів в столиці та інших регіонах країни, затримала у Києві організатора угруповання, яке займалося нелегальним збутом військових засобів ураження.

За попередньою версією слідства, фігурант налагодив незаконне виготовлення засобів ураження для продажу. Підпільний цех був облаштований на території одного з регіонів нашої країни. Готову продукцію спільники переправляли до столиці поштовими сервісами. Отриману зброю організатор групи реалізовував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах Києва та інших регіонах України.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів нелегального збуту зловмисником засобів ураження.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та «виробництва» правоохоронці виявили 3 пістолети-кулемети системи «SA-26» і 9 магазинів до них, карабін марки «Форт-201», майже 500 набоїв різного калібру, 9 магазинів до автомата Калашникова, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору угруповання про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Також перевіряється інформація щодо нелегального надходження виявлених боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

СБУ затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю\

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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