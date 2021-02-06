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СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників

СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників

Служба безпеки України затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалось виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів. Фальшиві гроші не ідентифікувались як підробка пристроєм для перевірки грошей.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки.

Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилось Головним слідчим управлінням Служби безпеки України спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ, за участі Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції, та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників

СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників

СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників

СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: київ, сбу

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