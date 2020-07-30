СБУ затримала організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тис доларів США

Служба безпеки України встановила та затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро «Шулявська» та у житловому будинку на столичному Подолі.

Крім того, правоохоронці знешкодили один з пристроїв біля метро «Мінська», а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

Після першого вибуху організатори та виконавці терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру. Зокрема, зловмисники вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення терактів. У результаті оперативники встановили двох основних виконавців – саме вони готували, закладали та приводили у дію вибухові пристрої в різних районах столиці.

«Служба безпеки спрацювала швидко та злагоджено. Дякую кожному співробітнику підрозділів як центрального апарату СБУ, так і Київського управління, які доклали максимум зусиль заради збереження миру та спокою киян. Служба і надалі робитиме все можливе, аби ті, хто прагне розхитати ситуацію в країні, отримали належне покарання. Безпека громадян в нашій роботі - пріоритет», ‒ наголосив Голова СБ України Іван Баканов.

Для вчинення терактів зловмисники використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку, wi-fi роутери, плати та схеми передавання сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв. З метою конспірації вони скритно пересувались містом і намагалися максимально уникати камер відеоспостереження.

Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності.

Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.

Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою.

Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття зловмисників відбулось завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів та проводилось спільно з підрозділами Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

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