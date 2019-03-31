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СБУ затримала перебування оголошеного в розшук громадянина Грузії
Службою безпеки України встановлено місце переховування від правоохоронців громадянина Грузії Вано Надірадзе, який оголошений в розшук органами Національної поліції України та незаконно потрапив до нашої держави з території Молдови.
Яким же було здивування правоохоронців, коли сьогодні вранці під час спільної зі спецпідрозділом НПУ «Корд» операції, у затриманого «патріота України» В.Надірадзе на телефоні виявилася переписка з неодноразово «спаленим» СБУ, агентом російських спецслужб М.Дульським, у якій останній координує із затриманим діяльність та жваво обговорює можливий розвиток політичної ситуації в Україні.
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua
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