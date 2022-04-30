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СБУ затримала поплічницю ватажків так званої «днр»

СБУ затримала поплічницю ватажків так званої «днр»

Служба безпеки України у Дніпропетровській області затримала поплічницю ватажків так званої «днр».

За даними СБУ, колаборантка відповідала за їхню медійну розкрутку та інформаційний супровід діяльності терористів.

«Вона приєдналась до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою «постановочних» сюжетів для кремлівських пропагандистів. У тому числі, щодо прибуття з рф так званих «гуманітарних конвоїв»», — зазначили у Службі.

В рамках кримінального провадження, слідчими СБУ учасниці незаконних збройних формувань оголошено про підозру за ст. 110 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Источник: sprotyv.info

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