СБУ затримала послідовника партії Шарія, який закликав до державного перевороту в Україні

Служба безпеки затримала у Києві проросійського агітатора, який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників нашої держави.

За даними слідства, фігурант був послідовником забороненої партії Шарія і координував свою підривну діяльність із представниками першої «двадцятки» прокремлівської політсили.

Для поширення деструктивного контенту він використовував свої Телеграм- та Ютуб-канали, Інстаграм-сторінку, а також інші соцмережі із загальною аудиторією майже 20 тис. користувачів.

Як встановило розслідування, фігурант отримував замовлення на «розгін» тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформдиверсії на замовлення російських спецслужб.

Відповідні інструкції надходили у вигляді «редакційних завдань» через анонімні чати у месенджерах.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки «партії Шарія», проросійську літературу і наркотики.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь кремля.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за фактом зберігання наркотиків.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13577

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