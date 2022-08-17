Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 79

СБУ затримала росіянина, який розвідував позиції артилерії ЗСУ на сході України

СБУ затримала росіянина, який розвідував позиції артилерії ЗСУ на сході України

Служба безпеки України затримала у Слов’янську російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів ЗСУ на Донеччині.

Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань.

Інформатором виявився громадянин росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення рф він через особисті зв’язки вийшов на представників російських спецслужб.

Свої розвіддані він супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості. Окупанти планували використати їх для точних ракетних ударів по підрозділам Сил оборони України.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/74574

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Помидорчики
Сегодня 07:46    2
10 хороших новин 16 серпня
Сегодня 07:32    43
Россияне срывают капельницы и добивают своих раненых: в спецназе ГРУ рассказали про «мясорубку» в Украине
Сегодня 07:28    52
Ответственность за взрывы в Джанкойском районе несет элитное украинское военное подразделение
Сегодня 07:20    58
Оперативна інформація станом 06.00 17.08.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:15    51
Обстріли Харкова активізувалися через "злість" - так коментують події останньої доби в ХОВА
Сегодня 07:11    81
Патріоти росії проявили "жест доброї волі" і скинулися на дрон для ЗСУ
Сегодня 06:53    97
Розстріляли родину з 5-річною дівчинкою: на Київщині знайшли тіло ще одного вбитого під час окупації українця
Сегодня 06:44    92
Окупанти від початку війни примусово вивозять українців на свою територію
Сегодня 06:35    98
рф може з території Білорусі привітати Україну з Днем Незалежності
Сегодня 06:26    93
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 