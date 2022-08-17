СБУ затримала росіянина, який розвідував позиції артилерії ЗСУ на сході України

Служба безпеки України затримала у Слов’янську російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів ЗСУ на Донеччині.

Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань.

Інформатором виявився громадянин росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення рф він через особисті зв’язки вийшов на представників російських спецслужб.

Свої розвіддані він супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості. Окупанти планували використати їх для точних ракетних ударів по підрозділам Сил оборони України.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/74574

Новости портала «Весь Харьков»