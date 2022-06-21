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СБУ затримала російського диверсанта, який прибув готувати вибухи на Укрзалізниці

СБУ затримала російського диверсанта, який прибув готувати вибухи на Укрзалізниці

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході багатоетапної спецоперації в Чернівцях.

За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних росії спецслужб т.зв. «днр», має паспорт громадянина України та Київську прописку, але тривалий час перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн.

Після початку повномасштабної агресії рф агент отримав від своїх «кураторів» завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави.

Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Спецоперацію з викриття і затримання агента проводили контррозвідники та слідчі СБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ затримала російського диверсанта, який прибув готувати вибухи на Укрзалізниці

СБУ затримала російського диверсанта, який прибув готувати вибухи на Укрзалізниці

СБУ затримала російського диверсанта, який прибув готувати вибухи на Укрзалізниці

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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