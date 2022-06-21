СБУ затримала російського диверсанта, який прибув готувати вибухи на Укрзалізниці

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході багатоетапної спецоперації в Чернівцях.

За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних росії спецслужб т.зв. «днр», має паспорт громадянина України та Київську прописку, але тривалий час перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн.

Після початку повномасштабної агресії рф агент отримав від своїх «кураторів» завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави.

Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Спецоперацію з викриття і затримання агента проводили контррозвідники та слідчі СБУ у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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