Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 120

СБУ затримала шахрайку, яка вимагала 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі та обіцяла його обмін

СБУ затримала шахрайку, яка вимагала 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі та обіцяла його обмін

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.

За результатами комплексних заходів Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало на Київщині зловмисницю, яка «заробляла» на родичах оборонців Маріуполя.

Фігурантка обіцяла допомогти із поверненням українських захисників додому і «для прискорення процесу» вимагала гроші.

Задокументовано факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника Азовсталі, який перебуває у полоні рашистів.

Під час спілкування із жінкою фігурантка розповідала про начебто особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського воїна.

При цьому шахрайка маніпулювала тяжким психоемоційним станом потерпілої і погрожувала їй поганими наслідками для полоненого у разі не одержання грошей.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у її власному помешканні, коли вона одержала новий переказ коштів від потерпілої. У затриманої вилучено мобільний телефон і банківські картки із доказами її злочинів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Звертаємо вашу увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

▪ +38 044 321-11-21

▪ +38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу united_center@ssu.gov.ua

Джерело: https://t.me/SBUkr/13581

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вдалося збити 81 з 93 ракет
Сегодня 10:52    114
российские захватчики намерены лишить прав на жительство "лиц без гражданства на временно оккупированных территориях"
Сегодня 10:21    97
ВРП надала згоду на утримання під вартою чинного судді та колишнього голови господарського суду
Сегодня 10:08    117
ЮНЕСКО внесло ще два українських об'єкти до переліку пам'яток, які перебувають під посиленим захистом
Сегодня 09:57    124
За матеріалами СБУ голову держдуми рф заочно засуджено до 15 років тюрми
Сегодня 09:45    128
Результати роботи НАБУ та САП за листопад
Сегодня 09:22    109
СБУ затримала послідовника партії Шарія, який закликав до державного перевороту в Україні
Сегодня 09:10    132
небензя видав в ООН заплутаний стендап про «українські сліди» в Сирії
Сегодня 08:48    149
На Прикарпатті ДБР викрило лікарів та посадовців МСЕК на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку
Сегодня 08:37    164
В российском плену находятся более трехсот украинок
Сегодня 08:16    117
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 