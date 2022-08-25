СБУ затримала ще одного агента рф, який «полював» за позиціями українських «HIMARS»

У ході контрдиверсійної спецоперації у прифронтових районах Миколаївщини затримано агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).

Мешканець Миколаївщини збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на південному напрямку.

За даними контррозвідки Служби безпеки, основним завданням зрадника було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем «HIMARS».

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки та проведення диверсій і ракетних ударів.

Слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру у вчиненні злочину. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/75929

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