Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 152

СБУ затримала ще одного агента рф, який «полював» за позиціями українських «HIMARS»

СБУ затримала ще одного агента рф, який «полював» за позиціями українських «HIMARS»

У ході контрдиверсійної спецоперації у прифронтових районах Миколаївщини затримано агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).

Мешканець Миколаївщини збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на південному напрямку.

За даними контррозвідки Служби безпеки, основним завданням зрадника було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем «HIMARS».

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки та проведення диверсій і ракетних ударів.

Слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру у вчиненні злочину. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала ще одного агента рф, який «полював» за позиціями українських «HIMARS»

СБУ затримала ще одного агента рф, який «полював» за позиціями українських «HIMARS»

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/75929

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия теряет влияние в Казахстане
Сегодня 08:20    10
В россии запретили СССР
Сегодня 08:10    48
Якою ми бачимо Україну майбутнього?
Сегодня 07:48    68
СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України
Сегодня 07:38    63
26 февраля глава МО РБ звонил Резникову с предложением о капитуляции - Washington Post
Сегодня 07:29    77
Захоронение поджигателей войны
Сегодня 07:20    98
Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны Teledyne FLir Black Hornet
Сегодня 07:10    79
Оперативна інформація станом 06.00 25.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:09    73
Чернетка Універсалу відновлення Акту проголошення незалежності (ФОТО)
Сегодня 07:01    76
Окупанти намагаються доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків
Сегодня 06:52    101
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 