СБУ затримала ще одного агента спецслужб рф у Києві: збирав дані про військових і тероборону

За даними слідства, російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці. Він отримував завдання від громадянки росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів («Первый канал»).

З квітня 2022 року зловмисник регулярно передавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, «абоненти» застосовували умовні слова-паролі.

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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