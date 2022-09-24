СБУ затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, у тому числі й втікачку-заступницю мера Вовчанська

Цього разу йдеться про двох мешканців Куп’янська, які з ідейних переконань стали «поліцейськими», та віцемерку Вовчанська, раніше оголошену у розшук за звинуваченням у державній зраді.

Усіх трьох зловмисників співробітники СБУ затримали у межах стабілізаційних заходів - під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківщини.

Встановлено, що 36-річний і 31-річний мешканці Куп’янська після тимчасової окупації ініціативно влаштувалися у так звані «правоохоронні органи».

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/80938

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