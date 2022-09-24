Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 60

СБУ затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині

СБУ затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині

СБУ затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині

СБУ затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, у тому числі й втікачку-заступницю мера Вовчанська

Цього разу йдеться про двох мешканців Куп’янська, які з ідейних переконань стали «поліцейськими», та віцемерку Вовчанська, раніше оголошену у розшук за звинуваченням у державній зраді.

Усіх трьох зловмисників співробітники СБУ затримали у межах стабілізаційних заходів - під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківщини.

Встановлено, що 36-річний і 31-річний мешканці Куп’янська після тимчасової окупації ініціативно влаштувалися у так звані «правоохоронні органи».

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/80938

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна позбавила акредитації посла Ірану
Сегодня 09:36    14
Новини зі США. Офіційні повідомлення прес-служби Білого Дому
Сегодня 09:30    32
"Біженці Ат вайны" з рф. Це бомба уповільненої дії
Сегодня 09:25    56
Амстердам передасть українським містам дві тисячі забутих велосипедів
Сегодня 09:16    57
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно
Сегодня 09:04    59
Хакери Anonymous опублікували списки призовників РФ, яких відправлять до України
Сегодня 08:52    69
Харківщина. 24 вересня
Сегодня 08:47    73
Жодна з великих турецьких компаній не скоротила діяльність в РФ
Сегодня 08:29    98
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 24 вересня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:25    89
Заклик до початку протестів у Криму, обіцянка Байдена Україні та подив Зеленського через Ізраїль. Головні новини ранку та ночі
Сегодня 08:20    105
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 