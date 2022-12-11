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СБУ затримала службовця, який перенаправляв електроенергію на окуповану територію

СБУ затримала службовця, який перенаправляв електроенергію на окуповану територію

СБУ затримала енергетика, який відключив від електропостачання райцентр Донецької області, щоб перенаправити світло окупаційної «адміністрації», військових баз та складів зі зброєю РФ. Про це повідомляє сайт СБУ .

Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників. За це його призначили керівником РЕМ Краснолиманського району, яке підпорядковувалося так званому міністерству вугілля та енергетики терористичної організації ДНР.

Перебуваючи на «посаді», зловмисник від'єднав районний центр від електроживлення та перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ. Щоб набрати «штат» та провести технічні заходи, він налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки.

Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю та боєприпасами. Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали його. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Джерело: internetua.com

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