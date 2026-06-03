СБУ затримала студента, який передавав росіянам координати позиції Сил оборони на Харківщині

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Харківщині ще одного агента рф. Ним виявися завербований росіянами 17-річний студент місцевого професійного коледжу. Зловмисник коригував російські обстріли на Ізюмському напрямку.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як з’ясувало розслідування, пріоритетними цілями студента були запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких окупанти готували удари керованими авіабомбами. За матеріалами справи, російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався на Телеграм-каналах «замовити» фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт.

Так, в одному з чатів неповнолітньому відповіли з рф, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора.

Щоб виконати завдання, агент об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів. Під час розвідвилазок фігурант позначав на гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ.

Також він фіксував геолокації об’єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в кімнаті студентського гуртожитку. У ході обшуків вилучили смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних «цілей» для передачі ворогу.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости