СБУ затримала у Херсоні чергових зрадників з окупаційного «СІЗО», де рашисти катували викрадених українців

Під час окупації Херсона вони приєдналися до лав створеного агресором «управления службы исполнения наказаний по Херсонской области». Перебуваючи на «посадах», виконували завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій на території регіону.

За даними слідства, поплічниками агресора виявились посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Серед них –виконувач обов’язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/90085

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