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СБУ затримала у Києві окупаційного «ексміністра» енергетики Криму, який працював на рф

СБУ затримала у Києві окупаційного «ексміністра» енергетики Криму, який працював на рф

Служба безпеки затримала у Києві колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю з ворогом.

Фактично одразу після тимчасової анексії він оформив російське громадянство і запропонував рашистам свою допомогу. Далі місцевий гауляйтер Аксенов призначив його так званим «міністром палива та енергетики Республіки Крим».

На цій «посаді» фігурант допомагав окупаційній адміністрації рф встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова.

Йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони та газокомпресорні станції, нафтобази та нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

Також протягом двох років після «призначення» зловмисник намагався інтегрувати та «перереєструвати» кримські енергоактиви за законодавством країни-агресора.

Після «звільнення» з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта в столиці України, куди він приїхав для вирішення особистих справ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого було виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17981

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