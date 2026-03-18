Сегодня 09:51
СБУ затримала у Києві проєктантів, які допомагали рашистам відновлювати пошкоджені НПЗ

СБУ затримала у Києві проєктантів, які допомагали рашистам відновлювати пошкоджені НПЗ

Служба безпеки зірвала ще одну спробу рашистів отримати передові українські технології у сфері паливно-енергетичного комплексу.

За результатами комплексних заходів у Києві затримано керівника відділу і двох інженерів проєктної компанії, які використовували спеціалізоване програмне забезпечення для відновлення об’єктів нафтогазової галузі рф.

Як встановило розслідування, фігуранти виконували замовлення інжинірингового підприємства держави-агресора, яке займається реконструкцією підсанкційних пошкоджених російських нафтопереробних заводів.

За гроші рашистів київські конструктори розробляли проєктну документацію для ремонту технологічних систем та агрегатів на російських НПЗ.

Щоб підготувати відповідні креслення, схеми та регламенти дій, проєктанти використовували новітні ІТ-продукти.

За даними кіберфахівців СБУ, для контакту з російськими замовниками фігуранти використовували закриті чати у месенджерах та електронну пошту.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів та затримали їх за місцями проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17093

