СБУ затримала у Миколаєві працівника облтеплоенерго, який працював на фсб і коригував удари по місту

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів рф по Миколаєву.

Ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. До «уваги» агресора він потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після інструктажу фсб фігурант приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Щоб виявити потенційні «цілі» фігурант на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники.

Також зловмисник намагався «втемну» випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили інформатора фсб, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, через який він «спілкувався» з фсб.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13446

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