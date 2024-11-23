Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 112

СБУ затримала у Миколаєві працівника облтеплоенерго, який працював на фсб і коригував удари по місту

СБУ затримала у Миколаєві працівника облтеплоенерго, який працював на фсб і коригував удари по місту

СБУ затримала у Миколаєві працівника облтеплоенерго, який працював на фсб і коригував удари по місту

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів рф по Миколаєву.

Ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. До «уваги» агресора він потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після інструктажу фсб фігурант приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Щоб виявити потенційні «цілі» фігурант на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники.

Також зловмисник намагався «втемну» випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили інформатора фсб, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, через який він «спілкувався» з фсб.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13446

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

23 листопада 1871 року на Буковині народився Антін Кравс, Генерал, який 31 серпня 1919-го визволяв від більшовиків Київ
Сегодня 11:25    88
За матеріалами СБУ 10 років тюрми отримав поплічник рф, який наводив російські ракети на артпозиції ЗСУ під Слов’янськом
Сегодня 11:10    97
кремль «вдосконалює» схему з вербування росіян на війну
Сегодня 10:57    110
В Україні хочуть замінити 2 млн вуличних ліхтарів, а водоканали оснастити сонячними станціями
Сегодня 10:43    108
22 листопада 1801 року у селі Луганський завод народився Володимир Даль - лексикограф та етнограф, псевдонім "Козак Луганський"
Сегодня 10:30    113
СБУ і Нацполіція ліквідували нові «схеми для ухилянтів» у трьох вишах України
Сегодня 10:17    115
В Україні очікують збільшення добової суми харчування на одного військового на 15 гривень
Сегодня 10:04    103
В разведке назвали численность оккупационной группировки рф в Украине
Сегодня 09:52    114
"Максимки" РОВ
Сегодня 09:40    119
Понад 11 000 дронів можна було би купити на незадекларовані активи голови Хмельницької обласної МСЕК
Сегодня 09:16    116
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 