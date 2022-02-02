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СБУ затримала учасницю угруповання бойовиків ОРДЛО, яка переховувалась від правосуддя

СБУ затримала учасницю угруповання бойовиків ОРДЛО, яка переховувалась від правосуддя

Контррозвідка СБУ продовжує комплексні заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності учасників гібридної агресії РФ проти України. В ході слідчо-оперативних дій, у Донецькій області встановлено місцезнаходження і затримано учасницю терористичного угруповання «Пятнашка».

Зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході нашої держави.

За даними слідства, затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси.

Після «курсу» підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних Сил України.

Згодом зловмисниця покинула угруповання і тривалий час переховувалась від правосуддя.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи з викриття і затримання зловмисниці проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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