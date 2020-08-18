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СБУ затримала учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава»

СБУ затримала учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава»

Служба безпеки України затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності. Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання.

Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання зловмисника проводилась спільно із Управлінням Служби безпеки України у Житомирській області із залученням Національної поліції та прокуратури Житомирської області.

СБУ затримала учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава»

СБУ затримала учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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