СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації за майже півмільйона євро.

За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило декілька мешканців столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Фігуранти, використовуючи високотехнологічне обладнання, нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку. Цей пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, «прослуховувати» телефонні розмови і контролювати інтернет трафік.

Підпільну майстерню вони облаштували за місцем проживання одного з фігурантів. Замовника товару вони підшукували через особисті зв’язки.

Під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох учасників групи при одержанні від замовника всієї суми грошей.

У ході обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Спецоперація із викриття та затримання зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва.

Источник: ssu.gov.ua

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