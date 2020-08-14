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СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації за майже півмільйона євро.

За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило декілька мешканців столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Фігуранти, використовуючи високотехнологічне обладнання, нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку. Цей пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, «прослуховувати» телефонні розмови і контролювати інтернет трафік.

Підпільну майстерню вони облаштували за місцем проживання одного з фігурантів. Замовника товару вони підшукували через особисті зв’язки.

Під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох учасників групи при одержанні від замовника всієї суми грошей.

У ході обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Спецоперація із викриття та затримання зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва.

СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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