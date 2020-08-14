СБУ затримала учасників кіберугруповання на спробі продажу комплексу моніторингу мобільного зв’язку
Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації за майже півмільйона євро.
За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило декілька мешканців столиці, у тому числі технічні спеціалісти і фахівці сфери IT. Фігуранти, використовуючи високотехнологічне обладнання, нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв’язку. Цей пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, «прослуховувати» телефонні розмови і контролювати інтернет трафік.
Підпільну майстерню вони облаштували за місцем проживання одного з фігурантів. Замовника товару вони підшукували через особисті зв’язки.
Під час спецоперації оперативники СБУ затримали трьох учасників групи при одержанні від замовника всієї суми грошей.
У ході обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів правоохоронці вилучили обладнання та інші докази протиправної діяльності.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.
Спецоперація із викриття та затримання зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва.
Источник: ssu.gov.ua