СБу затримує корегувальників та колаборантів
СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по об’єкту «Укроборонпрому», та виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонщини
● У Миколаївській області:
спецпризначенці СБУ встановили та затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити «Миколаївський бронетанковий завод».
● На Херсонщині:
завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про функціонування військових і правоохоронців.
● На Донеччині:
оголошено про підозру у держзраді посадовцю «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.
● На Сумщині:
СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді.
● У Луганській області:
до 8 років тюрми засуджено двох бойовиків російських військ, захоплених у полон у березні під Сєвєродонецьком.
● На Івано-Франківщині:
СБУ зірвала спробу фсб рф зібрати дані про боєготовність регіону.
Детальніше у відеокоментарі речника СБУ
Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine