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СБу затримує корегувальників та колаборантів

СБу затримує корегувальників та колаборантів

СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по об’єкту «Укроборонпрому», та виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонщини

● У Миколаївській області:

спецпризначенці СБУ встановили та затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити «Миколаївський бронетанковий завод».

● На Херсонщині:

завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про функціонування військових і правоохоронців.

● На Донеччині:

оголошено про підозру у держзраді посадовцю «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

● На Сумщині:

СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді.

● У Луганській області:

до 8 років тюрми засуджено двох бойовиків російських військ, захоплених у полон у березні під Сєвєродонецьком.

● На Івано-Франківщині:

СБУ зірвала спробу фсб рф зібрати дані про боєготовність регіону.

Детальніше у відеокоментарі речника СБУ

Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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