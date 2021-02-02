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СБУ завершила досудове розслідування щодо співробітника Нацгвардії України за звинуваченням у державній зраді

СБУ завершила досудове розслідування щодо співробітника Нацгвардії України за звинуваченням у державній зраді

Головне слідче управління СБ України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Національної гвардії, який підозрюється у державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець Нацгвардії України був завербований співробітниками спецслужб Російської Федерації. На виконання завдань кураторів фігурант передавав інформацію про дислокацію підрозділу Нацгвардії, наявний особовий і рухомий склад. Він також надавав відомості щодо участі іноземних інструкторів у навчанні, де він проходив службу, їхні особисті дані, за що отримував матеріальну винагороду.

Встановлено, що вказані дії завдають шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось спільно з Департаментом військової контррозвідки СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

СБУ завершила досудове розслідування щодо співробітника Нацгвардії України за звинуваченням у державній зраді

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, сбу

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