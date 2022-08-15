СБУ зібрала підбірку нових «лайфхаків», які рашисти використовують заради втечі додому

Серед них:

● «включить васю»

● зламати руку, зіскочивши п’яним з танку

● самостріл на марші.

Останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.

Так, мати ділиться з сином «афганським» дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: «Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтоб ты, типа, включал васю».

А ось іншому «герою» друг запропонував безболісно зламати руку: «Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду».

А контрактники елітної «краснознаменной» 39 окремої мотострілкової бригади просто на марші прострілювали один одному м’які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров’я.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4825

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