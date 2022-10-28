СБУ знайшла аноніма, який повідомив про замінування у Львові

Львівські поліцейські повідомили про підозру 22-річному зловмиснику, який надав неправдиве повідомлення про замінування установи у Львові. Чоловік уже перебуває у в’язниці за інший злочин і йому загрожує ще до 6 років тюрми.

Про викриття 22-річного псевдомінера повідомили у четвер, 27 жовтня, прес-служби СБУ та поліції Львівщини. За даними слідства, ще 22 серпня хлопець надав телефоном неправдиве повідомлення про замінування об’єкту у Львові – йдеться про одну державних установ. Злочинця одразу знайшли, а нещодавно йому повідомили про підозру.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші фахівці, проводилась евакуація працівників та відвідувачів установи. Коли правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію, жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів там не виявили.

Слідчі повідомили 22-річному злочинцю про підозру за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до шести років.

Джерело: zaxid.net

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