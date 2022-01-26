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СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни. В ході масштабної операції, у Житомирі і Харкові українські контррозвідники знешкодили організоване злочинне угруповання, яке координували представники спецслужб РФ.

Серед вилученого у зловмисників – вибуховий пристрій, стрілецька зброя та боєприпаси.

Організатори банди займалися підготовкою до вчинення серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної сфери. За їх задумом, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах.

Встановлено, що групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали «кандидатів» до складу банди. Для цього, використовували власні зв’язки серед представників криміналітету.

Під час проведення слідчих дій за місцями перебування обох організаторів угруповання, правоохоронці, серед іншого, виявили:

— спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення,

— чорнові записи з планами щодо підготовки до розбійних нападів,

— засоби зв’язку,

— комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття і затримання зловмисників проводили співробітники СБУ у Житомирській та Харківській областях за координації Департаменту контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

СБУ знешкодила злочинну групу, яка готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти у прикордонних регіонах України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу

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