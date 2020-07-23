Сценарій шахраїв: «Допоможіть, я в поліції або у лікарні»

Ви теж чули про такі випадки: серед ночі телефонує співробітник поліції або лікарні з повідомленням, що ваша дитина або інший родич потрапила в халепу і потрібно терміново перерахувати гроші на певний рахунок?

Якщо таке сталося з вами, то найімовірніше ви потрапили до рук шахрая. Адже це – класична шахрайська схема.

Що робити у цій ситуації?

● У жодному разі не перераховуйте гроші – спочатку зателефонуйте дитині або родичу!

● Не можете додзвонитися – попросіть поговорити з дитиною/родичем. Або скажіть, що можете підвезти гроші лише особисто.

● Зателефонуйте на 102 або повідомте Кіберполіцію про шахрая.

Пам’ятайте! Нікому і ніколи не можна повідомляти реквізити вашої платіжної картки!

Маєте сумніви щодо ситуації? Телефонуйте на гарячу лінію Національного банку України: 0 800 505 240 Меньше

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»