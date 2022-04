«Сцени відчаю та смерті»: різанина у Бучі не сходить зі шпальт світових ЗМІ

#BuchaMassacre

Усі світові видання вже написали про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена величезна братська могила з цивільними.

Сотні похованих у братській могилі в Бучі під Києвом — Aljazeera.

Після відступу росіян у Бучі залишилися мертві тіла мирних жителів — Reuters.

Під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії — головний редактор BILD Йоханес Бойе.

Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва — New York Times

Світу потрібно пам’ятати, що російські злочинці залишили свій слід не тільки у Бучі: Гостомель, Мотижин, Ірпінь, Іванків. І це тільки Київська область. А скільки спаплюжених життів та міст лишилися по всій Україні — десятки, сотні, та тисячі.

Не забудемо та не пробачимо.

