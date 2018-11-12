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Сегодня будут судить Добкина по делу о "кооперативной схеме"

Сегодня будут судить Добкина по делу о кооперативной схеме

Сегодня, 12 ноября, в Дзержинском райсуде Харькова состоится первое судебное заседание по делу экс-мэра Харькова, народного депутата Михаила Добкина по делу о «кооперативной схеме» выдачи городской земли.

Судебное заседание по делу назначено на 12:00.

Дело будет рассматривать коллегия судей под председательством судьи Алексея Шишкина.

Уголовное производство, где обвиняемым является Михаил Добкин, касается 36 земельных участков общей площадью 78 га, в городе Харькове, нормативной стоимостью более 220 млн.грн. Все участки бесплатно в собственность получили потребительское общество "ЖСК" Авантаж "и обслуживающий кооператив «ЖСК «Жилстрой-1».

Кроме Михаила Добкина, обвиняемыми по делу проходит также главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: добкин

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