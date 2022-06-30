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Сегодня 08:10
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Сегодня начался крах режима

Сегодня начался крах режима

Сегодня начался крах режима, у Путина осталось два варианта – публицист и социолог Эйдман о саммите НАТО.

Результаты сегодняшнего саммита НАТО показывают: что бы путин ни декларировал, достичь ему удалось совершенно противоположного.

Борьба с расширением НАТО привела к вступлению в него новых стран; "борьба за мир" на Донбассе – до широкомасштабной войны в регионе; воссоединение "братских народов" – к кровавой вражде между ними. Теперь у российских властей осталось всего два выхода. Но оба предполагают полную смерть как диктатора, так и его режима.

Я вообще сомневаюсь, что кто-то из российских хомячков-телезрителей сможет внятно объяснить цели этой войны - каждый день кремлёвские упыри дают всё новые и новые объяснения. И каждый последующий "аргумент" противоречит предыдущему. Хотя у тех, кто смотрит росТВ, память, как у аквариумных рыбок - до следующего выпуска новостей.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15240

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