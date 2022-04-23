Сегодня в Украине вступил в силу закон «о коллаборантах»

По нему можно получить до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору.

Понятие "пособничества" объясняет ключевая статья 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Сюда относятся такие действия:

- реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

- любое сотрудничество, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

Здесь же определяется наказание за пособничество.

«Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированиям и оккупационной администрации наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет».

Источник: https://t.me/vekha/36799

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