Шахраї «обчистили» банківський рахунок пенсіонера з Балаклійського району

81-річний чоловік постраждав від псевдопрацівника банку.

Як повідомляють у Балаклійському відділі поліції ГУ НП України в Харківській області, 20 березня до правоохоронців звернувся 81-річний житель селища Андріївки, якого того ж дня ошукали шахраї.

На телефон пенсіонера зателефонував чоловік, який представився працівником банку і сказав, що зараз відбувається переоформлення карток. Для того, аби клієнт зміг зробити все, не виходячи з дому, йому потрібно було назвати цифри, зображені на банківській картці, а також свої особисті дані. Не підозрюючи, що потрапляє до шахрайської пастки, чоловік надав незнайомцю всю необхідну інформацію. Як тільки постраждалий поклав слухавку, йому надійшло повідомлення про те, що з його рахунку зняті всі його кошти — 3500 гривень.

20 березня до Балаклійського відділу поліції звернулася ще одна жертва шахраїв. 37-річна жителька селища Донець поскаржилась на те, що 18 березня невідома особа незаконно заволоділа її грошима, які жінка перерахувала за замовлення. Потерпіла відправила «продавцю» завдаток — близько 500 гривень, однак той зник разом із грошима.

Источник: slk.kh.ua

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