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Шахраї почали використовувати ШІ для виманювання грошей – що вигадали

Шахраї почали використовувати ШІ для виманювання грошей – що вигадали

У Рівненській області шахраї використали штучний інтелект для створення діпфейку, що імітував близьку подругу жертви, та виманили у неї 4 000 гривень. Про це повідомляє пресслужба Поліції Рівненської області.

Жінка з Рівненського району отримала повідомлення з проханням позичити гроші. Листування велося характерним стилем її подруги — зі звичними словами та смайликами. Щоб підтвердити особу, шахраї надали підроблені аудіо та відео, які виглядали переконливо.

Довіряючи своїй подрузі, яка займається волонтерством, жінка перерахувала запитану суму. Підозри виникли, коли «подруга» попросила ще більше грошей. Жертва вирішила зв'язатися з подругою напряму та з'ясувала, що потрапила на гачок аферистів.

Поліція закликає бути обережними та перевіряти будь-які фінансові прохання, навіть якщо вони надходять від знайомих. Використання штучного інтелекту шахраями стає дедалі поширенішим, тому важливо залишатися пильними.

Джерело: sud.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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