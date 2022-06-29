Шахраї привласнили 100 мільйонів гривень українців під виглядом соцвиплат з ЄС

Зловмисники створили понад 400 фішингових посилань для отримання даних банківських карток громадян та привласнення грошей з їхніх рахунків. За скоєне фігурантам може загрожувати до 15 років за ґратами.

Злочинну схему викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва та за сприяння фахівців Національного банку України.

Дев’ятеро осіб створили та адміністрували понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян. Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу.

За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток.

Отримавши банківські дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків громадян. За даними НБУ, зловмисники ошукали більше 5 тисяч громадян. Загальна сума збитків сягає понад 100 мільйонів гривень.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжних заходів фігурантам.

Кіберполіція закликає громадян отримувати інформацію щодо фінансових виплат лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не повідомляти конфіденційну, зокрема банківську, інформацію стороннім особам або зазначати такі дані на підозрілих ресурсах.

До уваги громадян! Тих, хто вводив конфіденційні дані за наступними посиланнями, правоохоронці просять повідомити про це до кіберполіції.

У злочинній діяльності зловмисники здебільшого використовували такі вебсайти:

newsukraine10.yolasite.com, opros24ua.yolasite.com, tcnnews2022.yolasite.com, euro24dopomoga0.yolasite.com, oga.yolasite.com, ross0.yolasite.com, ais-gos.top, ao-opros.top, awa-opros.top, bees-gos.top, buw-gos.top, eti-opros.top, eu-opros.top, eu-gos.top, ew-gos.top, ew-opros.top, fori-opros.top, gi-opros.top, gio-gos.top, goe-opros.top, gow-opros.top, greas-gos.top, irs-gos.top, its-gos.top, iux-opros.top, izi-opros.top, jar-gos.top, jel-gos.top, jo-opros.top, job-opros.top, ods-gos.top, og-opros.top, ovs-gos.top, pre-opros.top, rea-gos.top, tas-gos.top, tio-gos.top, ua-gos.top, uni-opros.top, uo-gos.top, uq-gos.top, uz-gos.top, wi-opros.top, ukri-gos.top, foundationua.com, ua-compensation.buzz, www.bless12.store, help-compensation.xyz, juon-gos.top, ods-gos.top, ukri-gos.top, foundationua.com, ua-compensation.buzz, www.bless12.store, help-compensation.xyz, juon-gos.top, ods-gos.top, diia-gov.org.

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