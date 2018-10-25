Шахрай, що двічі продав чужу квартиру, постане перед судом

Харківська місцева прокуратура № 4 направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка, підозрюваного у шахрайстві з нерухомістю.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, підозрюваний – мешканець м. Лозова, йому інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

За даними слідства, на початку цього року чоловік разом з товаришем підшукали у Харкові 4-кімнатану квартиру, в якій тривалий час ніхто не проживав. Власник нерухомості жив за межами області та до помешкання майже не приїжджав.

Підозрюваний вирішив «заробити» на квартирі. До справи він залучив також двох своїх земляків. На одного з них за грошову винагороду чоловік оформив підроблені документи на житло. Іншого – взагалі не сповістив про злочинні наміри. Натомість розповів, що нібито збирається придбати нерухомість, але через судові обтяження не може оформити угоду на своє ім’я. Тому, так само за гроші, попросив друга виступити в ролі фіктивного покупця. Договір купівлі-продажу між підставними особами був офіційно оформлений.

Аферисти представилися сусідам новими власниками житла, показавши документи, та взяли ключі від тамбура. Безпосередньо до квартири проникли, зрізавши двері з петель.

Незабаром житло перепродали ще раз – цього разу добросовісним покупцям. За квартиру вдалося «виручити» майже 900 тис. грн.

Наразі на вимогу прокуратури на нерухоме майно підозрюваного накладений арешт. Якщо провина чоловіка у суді буде доведена, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Окрім того, на даний момент у суді слухається провадження стосовно ще одного учасника злочинної схеми за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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