Шахрай, що привласнював квартири небіжчиків, постане перед судом в Харкові

Харківська місцева прокуратура № 4 направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 35-річного харків’янина, підозрюваного у незаконному заволодінні квартирами небіжчиків.

Як розповів в.о. керівника місцевої прокуратури Андрій Сапсай, упродовж 2017-2019 рр. обвинувачений привласнив дві квартири померлих осіб. Житло чоловік оформлював на підставі підроблених документів, наданих різним приватним нотаріусам.

Законні власники нерухомості не мали спадкоємців, тому квартири повинні були відійти територіальній громаді міста. Проте через оборудки з документами житло стало власністю шахрая.

Окрім того, обвинувачений намагався заволодіти ще однією квартирою, однак цього разу йому не вдалося втілити в життя відпрацьовану схему, бо з-за кордону приїхала законна спадкоємиця нерухомості. Жінка не знайшла вдома у померлої мами оригіналів документів на квартиру, тому замовила дублікати та почала оформлювати спадщину. Шахрай знову намагався переоформити житло через нотаріуса, проте юрист помітила, що на зазначену квартиру вже відкрито спадкову справу та відмовила аферисту в оформленні правочину.

Чоловікові інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство, замах на шахрайство). Відповідно до санкції статей йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загалом через протиправні дії обвинуваченого територіальна громада зазнала понад 1 млн грн. збитків. У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду з позовами про визнання правочинів щодо нерухомості недійсними та визнання спадщини на квартири відмерлою. Наразі вони перебувають на розгляді суду.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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