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Шахрайська схема через торгівельну платформу онлайн-об’яв – повідомлено про підозру 9 членам злочинної організації (ФОТО)

Шахрайська схема через торгівельну платформу онлайн-об’яв – повідомлено про підозру 9 членам злочинної організації (ФОТО)

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 9 особам за фактом створення злочинної організації та участі у ній та за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що напочатку 2021 року чоловік, перебуваючи в державній установі «Херсонський слідчий ізолятор», організував злочинну схему, до якої через месенджер «Telegram» залучив інших осіб для вчинення на території України, в тому числі і Харківської області, шахрайських дій. Для координації дій між «підопічними», організатор створив у вказаному месенджері відповідний чат для спілкування.

Встановлено, що члени злочинної організації підшукували на одній з торгівельних платформ онлайн-об’яв людей, які розмістили оголошення про продаж товарів. Після чого, використовуючи месенджер «Viber» домовлялися з продавцями про купівлю товару та пропонували їм оформити послугу доставки, для чого пересилали продавцям шахрайське посилання.

Переходивши за вказаним посиланням, продавці опинялися на шахрайському сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги доставки, де вводили дані банківських карток.

Отримавши всю необхідну інформацію, члени злочинної організації переказували гроші на власні банківські картки та купляли собі за викрадені кошти криптовалюту.

17 серпня 2021 року 9 членам злочинної організації повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Шахрайська схема через торгівельну платформу онлайн-об’яв – повідомлено про підозру 9 членам злочинної організації (ФОТО)

Шахрайська схема через торгівельну платформу онлайн-об’яв – повідомлено про підозру 9 членам злочинної організації (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

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