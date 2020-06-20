Шахрайство з квартирами померлих людей: прокуратура вимагає передати квартиру у комунальну власність

Харківська місцева прокуратура № 1 направила до Ленінського районного суду м. Харкова позов про визнання недійсними довіреності, договорів купівлі-продажу квартири, визнання квартири відумерлою спадщиною та передачі її у власність територіальної громади міста Харкова.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, група осіб шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, заволоділи однокімнатною квартирою. Квартира вартістю майже 400 тис. грн, яка розташована в Холодногірському районі м. Харкова, належала померлій місцевій жительці. Жінка була одинокою та не мала спадкоємців. Після її смерті була видана довіреність від її імені, на підставі якої здійснено продаж квартири. Разом з цим, відповідно до вимог чинного законодавства, квартира повинна була перейти у власність територіальної громади м. Харкова.

На даний час відкрито провадження у справі, судовий розгляд триває.

Крім того, за фактом протиправного заволодіння квартирою та використання завідомо підробленого документа у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України 5-ти зловмисникам повідомлено про підозру.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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