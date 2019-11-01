Ще 2 місяці за ґратами: обвинуваченим у справі про теракт біля Палацу спорту продовжили запобіжний захід (ВІДЕО)

У Немишлянському райсуді продовжує слухати справу про теракт біля Палацу спорту. У лютому 2015 року під час «Маршу гідності» загинули 4 людей. Один із обвинувачених Віктор Тетюцький просить суд змінити йому захисника, оскільки вважає, що його кваліфікації недостатньо.

Володимир Лимарь, прокурор

Заявление необоснованное. Суд его оставил без рассмотрения, как указывающее на злоупотребление процессуальным правом. Не было предоставлено каких-либо убедительных доводов для того, чтобы данное заявление рассматривать, поэтому суд принял такое решение.

Ігор Нагорний, адвокат одного з обвинувачених

Судом відхилено дане клопотання у зв’язку із чим стороною захисту заявлено відвід головному судді. У зв’язку із тим, що порушується право на захист і це дуже сильно порушує права обвинуваченого. У подальшому вирок за таких умов буде незаконним.

Ігор Нагорний підкреслює: обвинувальний акт збільшився, але адвокат вважає його зміст безпідставним.

Ігор Нагорний, адвокат одного з обвинувачених

Вказані тези в обвинувальному акті нічим не підтверджуються згідно доказів, які здобуті на цей час.

Розглядали на засіданні й питання щодо родовження запобіжного заходу обвинуваченим. Прокурор наполягав, аби підсудних залишили під вартою.

Володимир Лимарь, прокурор

Моя позиция, что необходимо продлить данную меру пресечения. Также присутствовавшие потерпевшие высказались в поддержку такой позиции о том, что необходимо продлить на 60 дней еще меру пресечения.

Натомість, адвокат просив для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт. Суд прийняв рішення подовжити запобіжний захід усім підсудним ще на два місяці. Наступне засідання відбудеться шостого листопада.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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